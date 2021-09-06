عقار كوفيد جلوبولين الروسي الأول في العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، أن عقار "كوفيد جلوبولين"، هو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية.

وقالت رئيسة قسم الدعم الطبي بوكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أولجا إيخلر، في تصريح بمنتدى الشرق الاقتصادي نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين: "تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو جلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية قد سجلت مطلع أبريل أول جلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض، وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى "كوفيد-19".