بدء العمل في إنشاء أول 4 مراكز للخدمات الزراعية في الأقصر

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، الأعمال الجارية لإنشاء أول مركز للخذمات الزراعية في المحافظة سيكون بقرية الدير والذي سيتم إنشاؤه على مساحة ٣٥٠ متر ويضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والأنشطة المختلفة المرتبطة بها.

وأكد نصير أن العمل بدأ بالفعل في إنشاء ٤ مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية الشغب، الدير، الحلة، والكيمان، كما أنه سيجري اختيار عدد ٥ مواقع أخرى لإنشاء مراكز بها في قرى أصفون، النجوع، توماس، النمسا، والكيمان، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز التعمير.

وفي سياق مشابه، تفقد رئيس مدينة إسنا أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي الحلة ومجلس قروي الشغب والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠%.