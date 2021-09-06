جورجيا تسجل 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 1120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 565 ألفا و957 حالة.

وأوضحت صحيفة إنتر برس نيوز الجورجية، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أنه تم تسجيل 61 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و867 حالة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 519 ألفا و673 متعافيا بعد شفاء 4905 حالات خلال الساعات الماضية، وبلغت الحالات النشطة 42 ألفا و237 حالة.