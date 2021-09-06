يصفه الاحتلال الاسرائيلي بـ"الخزنة الحديدية"؛ نظرا لشدة تحصينه وإجراءات الأمن المتبعة داخله، لكن يبدو أن هذه النظرية أصبحت محل شك بعد تمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الهرب خارجه عبر نفق سفلي، بحسب وكالة "صفا" الإخبارية الفلسطينية.

في محاكاة للأفلام العالمية، تمكن الأسرى الستة من الهرب من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي، في مدينة بيسان، بعدما استطاعوا حفر نفق سفلي مؤدي لخارج السجن، فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن الفارين.

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان لها، إن العملية تم الكشف عنها قرابة الثالثة فجرا، بعد بلاغ من السكان عن تحركات مشبوهة، بالقرب من سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع في بيسان شمال إسرائيل.

وهرب الفلسطينيون في حوالي الساعة 3:25 فجرا، فيما اكتشفت السلطات العملية بعد نحو نصف ساعة من هروب الستة الذين كانوا معا في نفس الزنزانة، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن إذاعة "كان" العامة الإسرائيلية، أن الأسرى الهاربين هم أعضاء في جماعات مسلحة، وأضافت وكالة "رويترز"، نقلا عن الإذاعة، أن 5 من الأسرى ينتمون إلى حركة "الجهاد"، بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة "فتح".

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو تظهر النفق الضيق الذي حفره الأسرى أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات، للتحقيق في الهرب.

• لماذا سمي سجن جلبوع بـ"الخزنة الحديدية"؟

بحسب موقع مصلحة السجون الإسرائيلية، هو سجن شديد الحراسة يقع في شمال إسرائيل، تم افتتاحه عام 2004، وأنشيء في أعقاب انتفاضة الأقصى وانتشار الهجمات الإرهابية في ذلك الوقت.

وأضاف الموقع أنه كانت هناك حاجة لإنشاء أماكن اعتقال إضافية للسجناء الأمنيين، ما أدى لتوسيع سجن "شتا" وافتتاح منشأة "شتا ب"، التي سرعان ما انفصلت عن الوحدة الأم "شيتا"، وتحولت إلى سجن مستقل هو "جلبوع"، على اسم جبل فقوعة المقام عليه، وهو بالعبرية "جلبوع".

وأضافت مصلحة السجون، أنه تم بناء السجن وفق مفهوم أمني حديث وصارم، ويرتبط كل جناح فيه بغطاء بالمجمع المركزي، بالإضافة لمراعاة فرض أقصى درجات الأمن.

قال مراسل قناة "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، إن السجن مخصص فقط للأسرى الفلسطينيين من جميع المنظمات الفلسطينينة، وقد أنشيء لهذا السبب ولا يضم متهمين مدنيين.

ووفقا لموقع "فلسطين اليوم"، أُنشيء السجن حديثًا بإشراف خبراء أيرلنديين شاركوا في التخطيط لإنشائه على طريقة السجون الأيرلندية التي يعتقل فيها أفراد من الجيش السري الأيرلندي، حيث أرسلت مجموعة من ضباط سلطة خدمات السجون الإسرائيلية إلى أيرلندا الشمالية قبل بناء السجن وزاروا عدة سجون هناك.

ويوصف سجن جلبوع بأنه "السجن الأشد حراسة"، وهو يستهدف عزل النشطاء من الأسرى عن طريق تطبيق إجراءات أمنية مشددة ومعقدة.