في محاكاة للأفلام العالمية، نجح 6 أسرى فلسطينيين في الهرب من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي، في مدينة بيسان، في الثالثة فجر اليوم الاثنين، بعدما تمكنوا من حفر نفق سفلي مؤدي لخارج السجن، فيما شرعت قوات الأمن في حملة بحث واسعة عن الفارين.

ونقلت وكالة رويترز، نقلا عن إذاعة كان العامة الإسرائيلية، أن خمسة من الأسرى ينتمون إلى حركة الجهاد، بينما السادس كان قياديا سابقا بالجناح المسلح لحركة فتح.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو تظهر النفق الضيق الذي حفره الأسرى أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات، لتحقيق الهرب.

وكشفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع هو "أمير أسرى الجهاد" محمود عبدالله العارضة.

* من هو محمود العارضة قائد عملية الهروب؟

1. اعتقلته قوات الاحتلال في عام 1996.

2. حكم عليه بالسجن المؤبد

3. أُسِرَ لدوره في عمليات للمقاومة ضمن حركة الجهاد الإسلامي.

4. هو من بلدة عرابة في مدينة جنين

5. فر بعد قضاء 25 عاما في سجون الاحتلال من حكم المؤبد.

6. حاول الهروب عبر نفق في عام 2014 داخل سجن شطا.

7. دخل سجون الاحتلال وهو طالب في المدرسة ثم أكمل مسيرته في المقاومة بعد الإفراج عنه.

8. يشغل منصب أمير أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن "جلبوع"، بحسب شبكة قدس الإخبارية.

* من هم الأسرى الهاربين؟

كشف "نادي الأسير" الفسطيني عن هويات الأسرى الستة الهاربين وفقا للقائمة التي نشرها، وهم: الأسير محمود عبدالله عارضة (46 عاما) من جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم بالسجن مدى الحياة، الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، والأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

* حدث خطير

من جهته وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هروب السجناء بـ"الحدث الخطير"، مؤكدا متابعته الحادثة وتلقيه المنتظم لمعلومات حول عمليات البحث.

وسجن جلبوع شديد الحراسة يقع في شمال إسرائيل، حيث قال مراسل "العربية الحدث" إن قوات معززة بمروحيات تواصل عمليات البحث عن الفارين، بالإضافة للشروع الفوري بعملية تمشيط واسعة تشارك فيها الشرطة والقوات الخاصة والجيش.