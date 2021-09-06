إيقاف حالتي بناء مخالف في مدينة الأقصر

قال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة سور في المهد بشارع موقف المحافظات بمنطقة حي شرق، وذلك في حملة ضمن حملات التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح لطفي، أن أعمال البناء المخالف على قطعة أرض بمساحة ١٠٠ متر كان يتم تجهيزها للبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم أيضًا إيقاف أعمال بناء مخالف على قطعة أرض زراعية، بجوار منطقة أبو عصبة بالكرنك، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بطول ١٥ متر ارتفاع ٢.٥٠ متر، وتم إيقاف الأعمال في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.