وكالة الأدوية الأوروبية تعمل على تقييم فائدة الجرعات المعززة ضد كورونا

تعكف وكالة الأدوية الأوروبية الآن على تقييم فائدة إعطاء جرعة معززة من لقاح ضد فيروس كورونا من انتاج شركة فايزر/بيونتيك من أجل التطعيم الكامل لمن هم في سن 16 عاما وما فوق.

وقالت الوكالة اليوم الاثنين إنه يجب في غضون بضعة أسابيع إتاحة نتائج التقييم ، الذي من أجله يجري الآن تحليل بيانات الشركة الصانعة والتجارب السريرية الحالية.

وتشمل التجارب السريرية 300 بالغ لديهم أجهزة مناعية صحية وتلقوا جرعة معززة بعد نحو ستة شهور من تلقيهم الجرعة الثانية.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية ذكرت أنها لا ترى ثمة سبب عاجل يدعو إلى إعطاء الجرعات المعززة لعموم السكان في الوقت الراهن، و"أن تحليل البيانات الجديدة التي ترد لنا سوف يساعد في التثبت من التقييمات الأخرى.

وأكدت الوكالة، ومقرها أمستردام، أن سلطات الصحة الوطنية في مقدورها أن تقرر بالفعل إعطاء الجرعات المعززة قبل أي توصية منها.

وعلى سبيل المثال سوف تبدأ إيطاليا في تقديم جرعة لقاح ثالثة ضد فيروس كورونا للفئات الضعيفة بدءا من نهاية الشهر الحالي ، في حين تعد ألمانيا الآن خططا أيضا لتقديم جرعات معززة قريبا.