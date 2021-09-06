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استقرت أسعار الحديد، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300 جنيه.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 5 و20 جنيها وجاءت على النحو الآتى:

ارتفع سعر الأسمنت المسلح 17 جنيها ليسجل 930 جنيها.

وارتفع أسمنت سيناء 20 جنيها ليسجل 870 جنيها.

وارتفع أسمنت السويس 12جنيها ليسجل 915 جنيها.

وزاد أسمنت وادي النيل 10 جنيهات ليسجل 900 جنيه.

وارتفع سعر أسمنت حلوان 8 جنيهات ليسجل 923 جنيها.

وارتفع سعر مصر للأسمنت قنا 15 جنيها ليسجل 885 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 5 جنيهات ليسجل 933 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.