مصرع عامل أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأسيوط

لقى شخص مصرعه إثر سقوط مخلفات حفر عليه، أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العدر في مركز أسيوط.

وكان اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عامل في مشروع الصرف الصحي بمركز أسيوط.

وعلى الفور انتقل المهندس حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والرائد محمد حمدي أبوالحسن معاون مباحث أسيوط لمحل الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء أعمال حفر الصرف الصحي بقرية العدر بمنقباد، سقوط أحد العمال في الحفر وسقوطت الأتربى عليه،

مما أدى إلى وفاته أثناء نقله لمستشفى الإيمان بالأربعين.

وكشفت التحريات أن المتوفي يدعى "حمود حسن محمد حسن" ٢٩ سنة من طهطا بسوهاج، ولا توجد شبهه جنائية في الحادث، وتم نقل المتوفي لمستشفى الإيمان العام، وإخطار النيابة العامة للتصريح بالدفن.