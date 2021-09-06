إزالة أكبر سوق عشوائي بدمنهور ونقله لمجمع الأسواق بفلاقة

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس كامل غطاس، من إزالة أكبر الأسواق العشوائية بمنطقة إفلاقه ونقله إلى مجمع الأسواق بذات المنطقة.

وشن قسم الإشغالات برئاسة المهندس أحمد بشير حملة على السوق بميدان فلاقة، والذي يفترشه مئات الباعة الجائلين.

وتم إزالة جميع الإشغالات بالميدان، وتنظيفه ونقل جميع الباعة إلى السوق الذي أقامته المحافظة بذات المنطقة؛ لمنع تكدث الشارع الرئيسي بمنطقة أفلاقة والذي يتضرر منه آلاف المواطنين.

كما تابعت حملة الإشغالات، انتظام العمل بالسوق الجديد، ومنع أي من الباعة بافتراش الأرض خارجه، وتنظيم حركة السير بالشارع، والمنطقة المحيطة، وإزالة كل الإشغالات بها.