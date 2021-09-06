كوريا الجنوبية تسعى لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع مصر

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أفادت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأنها تسعى لبدء مفاوضات مع مصر بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، والتي ستكون الأولى من نوعها مع بلد أفريقي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول القول إن وزير التجارة يو هان-كو يخطط للقاء نظيرته المصرية نيفين جامع عبر الفيديو في وقت لاحق من اليوم الاثنين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال يو في بيان: "سوف تساعد الاتفاقية المحتملة الشركات الكورية للتعمق أكثر في السوق المصرية، كما ستسرع من حركتي التجارة والاستثمار في البلدين"، مقترحا على نظيرته إطلاق دراسات الجدوى ذات الصلة قريبا.

وأضاف يو أن كوريا لا تخطط فقط لتعميق العلاقات مع مصر في المجالات التقليدية مثل قطاع البناء، بل وفي المجالات المستجدة بما يشمل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في القارة الأفريقية، بعد جنوب أفريقيا وليبيريا.

وذكرت يونهاب أن الشحنات الصادرة إلى مصر قدرت بنحو 21ر1 مليار دولار في عام 2020، بانخفاض 22% من 57ر1% مليار دولار عام 2019.

وقامت كوريا الجنوبية بشكل أساسي بتصدير السيارات والراتنجات الاصطناعية وشاشات العرض إلى مصر، وشملت وارداتها الرئيسية من مصر البترول والغاز الطبيعي.