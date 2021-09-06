التعليم العالي: المجموع ليس السبب الوحيد لانخفاض الحد الأدنى للكليات هذا العام

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجموع ليس السبب الوحيد لانخفاض الحد الأدنى للكليات هذا العام، موضحًا أن الأمر مرتبط بزيادة عدد الكليات والتخصصات في المجالات المختلفة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن عدد الجامعات الحكومية بلغ 27 الآن بعدد 495 كلية، إضافة إلى المعاهد العليا، لافتًا إلى أنها تستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب المتقدمين للتنسيق.

وذكر أن زيادة عدد الكليات والمعاهد العليا يتسبب في انخفاض الحد الأدنى للكليات سواء بالقطاع الطبي أو الهندسي أو العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيدًا بإقبال الطلاب الكبير على كليات الحاسبات والمعلومات والتمريض والهندسة.

وأشار متحدث التعليم العالي، إلى أن الإقبال الشديد على تلك الكليات دليل على أن الشباب أصبح واعيًا لوجود تخصصات جديدة، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة بكل مؤسساتها، وينظرون لمستقبلهم بعد الالتحاق بتلك الكليات.

ولفت إلى أن إقبال الطلاب على معاهد الحاسبات والكليات الخاصة بالتعليم الصناعي والجامعات التكنولوجية مؤشر هام معناه وجود تطور في عقلية الطالب المصري بصورة إيجابية ونظرته إلى تطور فرص العمل.

وذكر أن أبرز الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية تشمل كليات التربية والتعليم الابتدائي والزراعة والحقوق والتربية النوعية والآداب والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتعليم التجاري والسياحة والفنادق والتربية الموسيقية وعدد من المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.

وانتهت وزارة التعليم العالي ظهر اليوم الاثنين، من عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا.

وبلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 240 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022، من أصل 243 ألف طالب وطالب يحق لهم تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية بالحد الأدنى 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية بواقع 186618 طالبا وطالبة، وحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة بواقع 56404 طلاب وطالبات.

ومن المقرر بدء تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية علوم ورياضة والأدبي، عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.