اليونان تواصل استقبال السائحين الأمريكيين رغم تحذير الاتحاد الأوروبي

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل استقبال السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية موسم السياحة نظرًا لأهميتهم في زيادة عائدات السياحة.

وأصدرت هيئة الطيران المدني اليونانية إشعارًا إلى الطيارين، حيث استثنت الولايات المتحدة من حظر السفر الممدد المفروض على مواطني البلدان الثالثة، حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

وأوصى الاتحاد الأوروبي أواخر أغسطس الماضي بضرورة منع الأمريكيين من السفر غير الضروري إلى الدول الأعضاء في الاتحاد عقب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا، مع العلم أن أمريكا لا تسمح أيضًا بدخول المسافرين القادمين من أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوصية غير ملزمة ويُسمح لكل دولة باتخاذ قرار بما إذا كان سيتم إعادة فرض القيود المتعلقة بفيروس كورونا على الأمريكيين.





