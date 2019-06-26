التعليم: لا نريد أن نتعامل مع طلاب الثانوية الحاصلين على 60% و70% كمخفقين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تنسيق القبول بالجامعات جاء مختلفا هذا العام، لأننا نقيس نواتج تعلم مختلفة، والتفوق لم يعد في رقم المجموع في حد ذاته ولكن يأتي من ترتيب الطالب بالنسبة لزملائه وليس بالأرقام المطلقة.

وأضاف شوقي، في فيديو صوتي عبر صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية على فيسبوك: "لا نريد أن نتعامل مع الطلاب الحاصلين علي 60 و70% أنهم اخفقوا، فالكليات تقبل عدد طلاب أكثر من العام الماضي لزيادة عدد المقاعد المخصصة للطلاب".

وبالنسبة لطلاب الدور الثاني، قال شوقي إن كل طالب ناجح منهم سيكون له مكان بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويكون لهؤلاء الطلاب تنسيق خاص بهم وهو اجراء متبع كل عام.