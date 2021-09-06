الدبيبة: لن نسمح بعرقلة زيادة انتاج النفط الليبي

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد بأنه لن يتم السماح بعرقلة زيادة انتاج نفط البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة بديوان مجلس الوزراء بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغازبحضور وزير النفط والغاز محمد عون.

وأكد الدبيبة على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج، قائلا بالخصوص: "لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف أمام تحقيق ذلك".

وقال رئيس الحكومة إن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.

وكان وزير النفط قد أصدر قرارا في الشهر الماضي بتنحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط "مصطفى صنع الله" عن منصبه، وإحالته للتحقيق، الأمر الذي رفضه الأخير.

ووفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء ،سافر صنع الله، في السنوات السبع الماضية، للخارج في رحلة عمل بدون الحصول على الموافقات الضرورية.