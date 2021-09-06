مستقبل وطن يكرم قيادات التأمين الصحي بالغربية

عقدت أمانة الصحة بالغربية برئاسة الدكتور هاني دنيا، مؤتمرا لتكريم قيادات التأمين الصحي بالمحافظة والأطباء المتميزين بمديرية الصحة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وكرمت قيادات الحزب بتكريم الدكتور رائف عوض الله مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، والدكتور محمد كامل نائب مدير التأمين الصحي بالغربية والنائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن والنائب أحمد حماد أمين مساعد الحزب، والدكتور محمد حماد أمين مساعد الحزب والنائب عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والدكتور هاني دنيا أمين لجنة الصحة، والدكتورة مروة الصعيدي مين مساعد الصحة بالحزب بالغربية.

وقال محمد عريبي، أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن هذا التكريم يأتي اعترافا بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الطبية بالتأمين الصحي والقطاع الصحي بصفة عامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر لها البلاد، وأن ما يقدمه قطاع الصحة من تضحيات يفوق الوصف.