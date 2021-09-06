تمديد العمل بجامعة الأزهر في جنوب سيناء وتخصيص 30 فدانا لإقامة فرع جديد

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين؛ لبحث آليات تمديد العمل بفرع جامعة الأزهر الشريف بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نصر الدين خضري عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

وقال فودة، في تصريح له اليوم، إنه جرى خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في الاهتمام بالتعليم، وخاصة التعليم الأزهري لكونه أحد الوسائل العامة في تنمية الوعي ودحر مساعي التطرف والانحراف، من خلال إنشاء أول فرع لجامعة الأزهر على أرض المحافظة؛ لاستيعاب الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة، ومراعاة البعد الاجتماعي في تقليل الاغتراب خارج المحافظة.

وأكد الاتفاق على تمديد تواجد فرع الجامعة بمقرها الحالي في جنوب سيناء لمدة عامين، أو لحين تجهيز مقر خاص لكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، معنًا تخصيص ٣٠ فدانًا؛ لإقامة فرع لجامعة الأزهر على أرض المحافظة.

وأوضح أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وافق على فتح شعبة اللغة العربية للبنات بفرع الجامعة، اعتباراً من العام الجامعي المقبل، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء المحافظة، ووافق على استمرار توافد القوافل الطبية والدعوية والاجتماعية لمدن جنوب سيناء على مدار العام، بناءً على بروتوكول طبي بين مستشفيات جامعة الأزهر ومحافظة جنوب سيناء، لتقديم الخدمات الطبية للمحافظة، وسيوقع البروتوكول الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر.

وأشار إلى تكليف الدكتور نصر الدين خضري، عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، بالتنسيق بين الأزهر الشريف وبين المحافظة، للانتهاء من كافة الأعمال التي جرى الاتفاق عليها خلال اللقاء.