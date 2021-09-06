وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة بعد التعادل مع الجابون

وصلت بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة مديرها الفني حسام البدري، إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم الإثنين، بعد خوض مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم، قطر 2022.

وانتهت مواجهة مصر ضد الجابون، والتي اقيمت أمس الأحد، في ستاد دي فرانسفيل بالجابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة صعبة خاضها منتخب مصر بـ10 لاعبين بأخر 20 دقيقة من زمن اللقاء، بعد قيام بكاري جساما حكم المباراة بطرد عمر جابر.

وتعرض لاعبو المنتخب والجهاز الفني بقيادة البدري لهجوم وانتقادات لاذعة على منصات السوشيال ميديا بسبب ضعف مستوى المنتخب في مباراتي أنجولا والجابون.

ويملك منتخب مصر 4 نقاط فى رصيده فى تصفيات كأس العالم جمعها من فوز على أنجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات المونديالية، ليحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة بشكل مؤقت فى

انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، والتي ستقام غدا الثلاثاء، حيث يحتل المنتخب الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ويأتي أنجولا في المركز الرابع والأخير.

وينتظر المنتخب بشهر أكتوبر المقبل، مواجهتين قويتين أمام ليبيا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من مشوار تصفيات المونديال، حيث تقام المباراة الأولى في القاهرة يوم 6 أكتوبر، على أن تطير بعثة المنتخب إلى ليبيا لخوض المباراة الثانية يوم 10 أكتوبر.