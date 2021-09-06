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مجموعة سهلة لمنتخب الطائرة في أمم إفريقيا برواندا

علي البحيري
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:08 م

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال برواندا عن وقوع منتخب مصر مجموعة سهلة للبطولة الي تقام بكيجالي عاصمة رواندا.

وجاءت مصر بجانب منتخبات المغرب، تنزانيا وكينيا، بالمجموعة الرابعة.

وقد جاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: رواندا، بوركينا فاسو، بوروندي، أوغندا.

المجموعة الثانية: تونس، نيجيريا، إثيوبيا، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر.

المجموعة الرابعة: مصر، المغرب، تنزانيا، كينيا.

وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية هي المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستقام في روسيا.

واستقر محمد اللقاني المدير الفني لمنتخبالفراعنةعلى القائمة المشاركة في البطولة القارية والتي ضمت 14 لاعبًا وهمأحمد يوسف وأحمدضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفىلعبةوعبد الحليم فهيمعبووعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشاميسري وأحمد فتحي وأشرف اللقاني ومحمد رضا ومحمد رمضان”.

فيما يترأس البعثة ويشرف على كافة الأمور الإدارية الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد.

ويخوض المنتخب المصري البطولة دون تحضيرات أو معسكرات خارجية حيث تم إلغاء معسكر روسيا والإكتفاء بمعسكر مفتوح في ناديالمقاولون العرب، إضافة إلى إعتذار ما يقارب 8 عناصر أساسية من المنتخب عن المشاركة في البطولة وهو ما ينذر بمشاركة ضعيفة للمنتخبالمصري.


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