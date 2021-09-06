وزيرة الصحة: تطبيق جديد يتعرف على غير الحاصلين على لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إعداد تطبيق إلكتروني يُظهر الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح، حتى وإن كانوا في جمع بين المواطنين، مؤكدة أن هذا الأمر بات قائمًا بالفعل.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، إن التطبيق يصدر ثلاثة ألوان، البرتقالي ويعني عدم الحصول على اللقاح، والأصفر أي حصل على جرعة واحدة، والأخضر ويعني الحصول على جرعتين.

وأضافت أن هذا التطبيق سيبدأ العمل به مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى الحصول على موافقة من شركتي جوجل وآبل على هذا التطبيق.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التطبيق الإلكتروني يحمل أهمية كبيرة في بعض الجهات مثل طلبة الجامعات أثناء دخولهم الجامعة، أو أثناء دخول ملاعب كرة القدم.