المعاينة الأولية لحريق شقة عقار بمصر الجديدة: ماس كهربائي السبب

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تباشر نيابة مصر الجديدة، نتائج التحقيقات حول حريق نشب داخل شقة بالدور الرابع بعقار مكون من 15 طابقًا، دون وقوع إصابات. بمنطقة مصر الجديدة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وطالبت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد نشوب حريق في عمارة سكنية مكونة من 15 طابقُا بشارع الشهيد أحمد زكى من أحسان عبد القدوس مصر الجديدة.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وقام رجال الإطفاء بإخلاء العقار من السكان، والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.