قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال تسير على قدم وساق وفقا للخطة الموضوع من البيت الفني للمسرح، التي تشرف على تنفيذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، حيث بدأت مساء اليوم الأحد أول ليالي عرض "ولاد البلد " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بمحافظة الدقهلية من قرية كفر الحاج شربيني، ويستمر العرض بقرى المحافظة حتى ١٥ من شهر سبتمبر الجاري، ليقدم العرض ب ٢٠ قرية وتوابعها منذ انطلاقه شهر أغسطس الماضي .

ومن ناحيته أضاف المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، أن حضور العرض بالقرى فاق التوقعات، فيصل الحضور احيانا بليلة العرض الواحدة الى ١٥٠٠ مشاهد ، حيث تقام العروض بالساحات والمدارس بالقرى ، ومن المقرر أن ينتقل العرض خلال جولته بمحافظة الدقهلية ما بين ١٠ قرى.

‎جديد بالذكر ان عرض "ولاد البلد " يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

يشارك في بطولة العمل أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي ، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.