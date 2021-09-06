ألمانيا: تخفيف قواعد حجر كورونا بالنسبة لطلبة المدارس

قرر وزراء صحة الولايات الألمانية بالأغلبية تخفيف قواعد الحجر الصحي بالنسبة لطلبة المدارس في حال ظهور حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا.

وصدر القرار في أعقاب مشاورات أجراها الوزراء مع الحكومة الاتحادية اليوم الاثنين، ونص القرار من ناحية المبدأ على إلغاء الإجراء المعمول به بإدخال كل تلاميذ الفصل في حجر في حال ظهور حالة إصابة.

وقال وزير صحة ولاية بافاريا ورئيس مؤتمر وزراء الصحة، كلاوس هولشتيك، إن من المنتظر إرسال القرار إلى مكاتب الصحة كإرشاد توجيهي لتحديد كيفية التعامل في مثل هذه الحالات.

وأوضح هولشتيك أن الهدف هو توفير حماية جيدة من العدوى مع إتاحة أكبر قدر ممكن من الحضور الفعلي في المدارس وتابع أن القرار تم تبنيه بامتناع ولايتين عن التصويت.

وسيسمح القرار للأطفال المخالطين من الدرجة الأولى للمصاب والذين لا تظهر عليهم أعراض بإنهاء الحجر بعد مضي خمسة أيام على أقل تقدير في حال حولهم على نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

كما سيسمح القرار لمكاتب الصحة المحلية أن تبت في الأمر بصورة مختلفة وفقا لكل حالة على حدة.

ونص القرار على ضرورة أن تراعي مكاتب الصحة في إصدار الأوامر الخاصة بالحجر الصحي "التناسب" وخطط الحماية الصحية بما تتضمنه من تهوية واختبارات وارتداء الكمامة الطبية.

يذكر أن الإجراء المعمول به حاليا في حالة ظهور حالة إصابة لتلميذ في أحد الفصول هو فرض حجر لمدة 14 يوما ويسري هذا الإجراء في بعض الولايات على التلاميذ المخالطين فقط فيما يسري على كل تلاميذ الفصل في البعض الآخر.



