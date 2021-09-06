هالة زايد: نستهدف تطعيم ما بين 7 و8 ملايين مواطن شهريا بدءا من سبتمبر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصول كمية جديدة من المادة الخام لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر، تكفي لـ15 مليون جرعة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، مساء الأحد، إن الإنتاج سيزيد ليبلغ 18.5 مليون جرعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل، إلى جانب 5.2 مليون جرعة تصل خلال الشهر الجاري من لقاحي فايزر وموديرنا، ومليوني جرعة من لقاح أسترازينكا.

وأضافت أن اللقاحات متوفرة بكل أنواعها، إذ يبلغ الإنتاج منذ شهر يوليو الماضي حتى شهر ديسمبر حوالي 80 مليون جرعة، مؤكدة أن التصنيع المحلي أحدث انفراجة كبيرة في عملية التلقيح.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف ما بين سبعة وثمانية ملايين مواطن بشكل شهري، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، متوقعة أن يتم الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت الوزيرة، توفّر لقاحات المسافرين، وأن من يُسجل بياناتهم يحصل على اللقاح عبر أحد المراكز الـ175 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.