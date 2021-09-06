انتقد أحمد حسن، القائد السابق للمنتخب الوطني المصري، تصرف مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي التركي والمنتخب، خلال لقاء الجابون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب الجابون بهدف لمثله، في الجولة الثانية من التصفيات، سجله مصطفى محمد في الوقت الأخير قبل نهاية اللقاء.

وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني، وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد وهو يبصق على أحد الأشخاص دون الكشف عنه.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هناك تخبط وهم يعلمون أن هناك مشكلة ولكن لا يجب أن تُحل بهذا الشكل.. قيل لمصطفى محمد أن يخرج ويتحدث ويقوم بتهدئة الأجواء، ولكن يجب أن يكون هناك قرار ويجب اتخاذه».

وأضاف: «ما تم هو إرسال رسالة عكسية للناس بإخراج مصطفى محمد إلى وسائل الإعلام حتى يدل على أنه لا يوجد مشكلة، وكان يجب أن يجتمع المنتخب ويرى ما هو خطأ مصطفى محمد ويقوم بالتوضيح بعد ذلك».

وأكمل: «أتمنى أن يركز مصطفى في الملعب فقط لا غير، وبالطبع أوجه له اللوم، أي تصرف مثل هذا غير مقبول حتى لو هو يرى أنه يجب أن يلعب».

وأتم: «تصرف غير مقبول، أنت لاعب فقط لا غير، يجب أن تحترم المدير الفني وقراراته، لكن هذا يدل على أن هناك أزمة».