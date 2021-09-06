رئيس موظفي البيت الأبيض: حوالي 100 أمريكي ما زالوا في أفغانستان

أعلن رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، أن حوالي 100 أمريكي ما زالوا في أفغانستان ينتظرون إجلاءهم.

وقال كلاين، اليوم الأحد، خلال برنامج "حالة الاتحاد"، وفق ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "نعتقد أن العدد يقارب المائة، ونحن على اتصال بكل من حددناهم على أساس منتظم، وسنجد طرقًا لإخراج من يريدون المغادرة من أفغانستان".

وأوضح أن بعض الأمريكيين لديهم أفراد من عائلاتهم في أفغانستان، وبعضهم يريد البقاء، وأن الولايات المتحدة ستجلي أولئك الذين يريدون المغادرة، بعد انسحاب آخر عضو في الخدمة الأمريكية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، إن جهود الإجلاء الأمريكية؛ تشمل أيضًا أولئك الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية على مدار العشرين عامًا الماضية وحاملي البطاقة الخضراء.