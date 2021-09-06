كورونا في أمريكا: 40 مليون إصابة و648 ألف وفاة

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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الأحد بنسبة 1ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 9ر39 مليون حالة، حتى الساعة 0325 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 648 ألفا و268.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 42ر4 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 2ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 3ر1% في عدد حالات الإصابة من نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 66 ألفا و778 إصابة.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 277 وفاة.