 مقتل شخصين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مطاي بالمنيا - بوابة الشروق
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مقتل شخصين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مطاي بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:26 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:26 م

لقى عاملان مصرعهما، متأثرين بطعنات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات أسرية في مدينة مطاي بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة في منطقة مسجد صلاح الدين بمدينة مطاي، بين أفراد من عائلة نزلة ثابت، وآخرين من عزبة منشية لطف الله "الكفور"، مما تسبب في مقتل شابين من نزلة ثابت، هما "كريم. م. أ" 35 سنة"، وآخر، واتهم بقتلهما "عرفة .ف"، وشقيقه "محمود. ف"من قرية الكفور، بسبب خلافات أسرية والمصاهرة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، والقبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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