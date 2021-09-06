زراعة مطروح: إنشاء 18 حقلا إرشاديا للذرة الشامية في الحمام والعلمين وسيوة

قال المهندس أحمد يوسف أبو الكمال مدير عام الزراعة بمطروح، إنه بالتعاون بين مديرية الزراعة بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي، وقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية لدعم المزارعين، فقد تم إنشاء 18 حقلًا إرشاديا للذرة الشامية بالعلمين والحمام وسيوة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بمطروح، وقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، وتم تنفيذ حقل بمدينة العلمين ضمن الحملة القومية للذرة الشامية.

من ناحية أخرى أضاف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه يتم حاليًا تنفيذ 16 بئر نشو بالمدارس المجتمعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح، وتم تنفيذ 9 آبار منها مع استكمال المستهدف.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج الغذاء العالمي، وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمطروح ممثلة في "اتحاد المجالس الزراعية".