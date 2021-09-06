حبس طالب قتل صديقه بسبب خلافات بمنشأة القناطر 4 أيام

قررت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، حبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهم، في منطقة منشأة القناطر بالجيزة.

البداية بتلقي مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طالبين في العقد الثاني من عمرهما حدثت بينهما مشاجرة بالأيدي عقب وصلة هزار بينهما، تعدي خلالها أحدهما على الآخر بالضرب وسقط الآخر قتيلا إثر ذلك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتكيف التحرييات وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة.