وضربت العاصفة من الفئة الرابعة أولاً جنوب شرقي الولايات المتحدة في 29 أغسطس، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصًا في لويزيانا، ثم انتقلت إلى الشمال الشرقي، وأطلقت العنان لفيضانات سريعة على الساحل الشرقي وأرسلت حالة الطوارئ إلى نيوجيرسي ونيويورك، حيث قتل 27 في نيوجيرسي و17 في نيويورك.

وتشمل الولايات الأخرى المتضررة من الإعصار، ولاية بنسلفانيا إذ بلغ عدد الضحايا أربعة أشخاص من السكان، فيما تم تسجبل حالة وفاة واحدة على الأقل مؤكدة بكل ماريلاند وكونيتيكت، وفقًا للأرقام المحدثة يوم الأحد.

كما تسبب إعصار إيدا في شل إنتاج النفط والغاز الأمريكي في خليج المكسيك وأدى إلى تسرب نفطي هائل في الخليج تم اكتشافه في صور الأقمار الصناعية.