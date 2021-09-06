جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأثنين، على موكب إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني، بحضور، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني وإطارات أمنية عليا.

وشدد، سعيد، على أن منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكلّ التونسيات والتونسيين، حاثا إياهم على أن يكونوا قدوة في كل خطوة في الطريق التي خطّها الشعب التونسي.

وأشار إلى أنه حرص على المشاركة في إحياء هذه الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطني وإنجازاته المميّزة التي تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية.