 الأردن يؤكد رفضه لما يسمى بمشروع تسوية الحقوق العقارية بالقدس - بوابة الشروق
الإثنين 6 سبتمبر 2021 9:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

الأردن يؤكد رفضه لما يسمى بمشروع تسوية الحقوق العقارية بالقدس

القدس
القدس
هديل هلال
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 8:21 م
أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي» في مدينة القدس، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، على أنّ القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس، مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك