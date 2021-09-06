إجراءات إسبانية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة

قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبيرا في تصريحات إعلامية، إن الحكومة الإسبانية تجهز مجموعة إجراءات؛ بهدف الحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إنه في الوقت الذي تحقق فيه إسبانيا نجاحا في توفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع الطاقة، من المهم أن يشعر المستخدم النهائي للطاقة بنتيجة هذا النجاح في صورة أسعار أقل للطاقة.

وتشمل قائمة الإجراءات التي تدرسها الحكومة الإسبانية خفضا دائما لضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، واستمرار تعليق تحصيل الضريبة المقررة على إنتاج الكهرباء خلال الربع الرابع من العام الحالي، إلى جانب التفاوض مع السلطات المحلية في الأقاليم الإسبانية لتعديل الضرائب المفروضة على الكهرباء.

كما تتضمن الإجراءات محل الدراسة ربط تحديد أسعار الكهرباء باتجاهات طويلة المدى وليس وفقا للتداول اليومي، مع تنظيم مزايدات لتداول الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والسماح لأي شركة لديها تكنولوجيا في مجال الطاقة بالمشاركة في المزايدات ومنح عقود طويلة المدى للشركات صاحبة العروض الأقل سعرا.