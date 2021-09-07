المكسيك: مقتل 46 مهاجرا وهم في طريقهم إلى أمريكا منذ يناير الماضي

قالت هيئة الهجرة المكسيكية اليوم الاثنين، إن عشرات المهاجرين لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في المكسيك أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الولايات المتحدة.

وقال المعهد الوطني للهجرة إنه تم انتشال جثث 46 شخصا بين يناير وأغسطس بينهم طفل واحد.

وغرق اثنان وعشرون منهم في نهر ريو جراندي/ريو برافو. ويمتد النهر على طول الحدود الدولية، وتشمل مساحات شاسعة منه تضاريس قليلة السكان وقاحلة ووعرة.

وتشمل الأسباب الأخرى للوفيات السقوط من القطارات أو جدران المباني، أو الاعتداءات وسوء التغذية، والتسمم الكحولي أو الجفاف.

ولم يتم التعرف بعد على هوية نصف القتلى بسبب نقص الوثائق ، وفقا لما ذكره المعهد الوطني للهجرة.

وفى تموز/يوليو وحده قالت دورية الحدود الأمريكية إنها ألقت القبض على نحو 213 ألف شخص يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك وهو أكبر عدد خلال شهر واحد منذ أكثر من 20 عاما .

ويأتي معظم المهاجرين من المكسيك أو من أحد بلدان أمريكا الوسطى، جواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتعاني الدول الثلاث من الفقر والعنف والفساد، فضلا عن آثار الكوارث الطبيعية الأخيرة.

كما يغامر العديد من سكان بلدان أخرى في المنطقة، مثل كوبا وهايتي وفنزويلا، بخوض الرحلة عبر المكسيك.

ولا يصل العديد من المهاجرين إلى الحدود الأمريكية، ولكن يوقفهم الجنود المكسيكيين ويعيدونهم. وفي الأيام الأخيرة، استخدم الحرس الوطني في جنوب المكسيك، بالقرب من الحدود مع جواتيمالا، القوة ضد مجموعات من المهاجرين. وأوقف اثنان من مسؤولي الهجرة عن العمل بسبب الهجمات.

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أدخلت الولايات المتحدة قاعدة "البقاء في المكسيك". ووفقا لذلك، يجب على طالبي اللجوء البقاء في المكسيك طوال فترة إجراءاتهم - مما يجبر طالبي الحماية الضعفاء في كثير من الأحيان على العيش لأشهر في المدن الحدودية الخطرة.

وألغى جو بايدن البرنامج بعد وقت قصير من توليه منصبه في كانون ثان/يناير. ومع ذلك، أمر قاض اتحادي في تكساس بإعادتها قبل بضعة أسابيع. ورفضت المحكمة العليا طلبا حكوميا بتعليق هذا الأمر في 24 آب/أغسطس الماضي.