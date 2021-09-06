وزير التعليم متعجبا: نقلق من كورونا قبل أسبوع من الدراسة رغم زحام الساحل الشمالي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تبذل كل جهدها حتى يكون العام الدراسي منتظمًا هذا العام، معلقًا: «نقلق من كورونا قبل أسبوع من الدراسة رغم الزحام في الساحل الشمالي!».



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الدولة ستعمل على تلقيح 6 ملايين شخص من القائمين على المنظومة التعليمية سواء بالتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على توزيع الفصول بشكل مختلف وتقليل الأعداد.



وأشار إلى أن معظم أولياء الأمور يرغبون في عام دراسي منتظم، وخاصة مع تأكيدات وزارة الصحة بأن الأطفال لن يتعرضوا لمخاطر مع تلقيح المدرسين والعاملين ضد فيروس كورونا.



وأكد وزير التعليم، أن الوزارة تبني الآن على المحتوى الإلكتروني الذي تمتلكه، فضلًا عن إضافة قناة ثالثة تعليمية تستهدف المعلمين وأولياء الأمور من KG 1 وحتى الفصل الرابع الابتدائي، وتقديم منتج أفضل بقناتي «مدرستنا 1 و2».



وذكر أن الوزارة من المقرر أن تضع شاشات في كل فصول الصف الرابع الابتدائي على مستوى محافظات الجمهورية لتعليمهم بطرق حديثة تتناسب مع المنهج الجديد، لافتًا إلى أنها ستوفر أجهزة لمعلمي المرحلة الأولى للتدريب عليها والاستفادة من المواد الرقمية.