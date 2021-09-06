 العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف مخيم الهول واحتياجات النازحين - بوابة الشروق
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العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف مخيم الهول واحتياجات النازحين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:21 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:21 م

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ملف مخيم الهول واحتياجات النازحين.

وذكر مكتب الأعرجي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن "اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن الانتخابي".

وأضاف: "كما تم بحث التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، والدعم المقدم في المجالات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بتوفير مستلزمات عيش واحتياجات النازحين، كما أكد الجانبان أهمية توفير جميع السبل المتاحة لإنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون".

 
 

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