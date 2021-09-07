روسيا تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكدت روسيا على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في موعدها المقرر في 24 كانون أول/ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، بوفد ليبي، حيث بحث معه الوضع في هذا البلد والعلاقات الثنائية.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية أورده الموقع الإخباري لقناة (أر تي) بالعربي الروسية، أن بوجدانوف التقى كلا من مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي سامي أحمد بشير، ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، والمستشار الشخصي لرئيس مجلس النواب الليبي السفير عبد الباسط البدري.

وذكر البيان أنه جرى خلال المحادثات "تبادل معمق لوجهات النظر بشأن الوضع الراهن في ليبيا وحولها وكذلك آفاق تطور العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وليبيا".

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي ركز على أهمية التقيد بالاتفاقيات الليبية الليبية حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في 24 كانون أول/ديسمبر المقبل بما يتفق مع القرارين 2510 و2570 لمجلس الأمن الدولي.