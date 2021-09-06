الإسماعيلي: 24 ساعة لحسم موقف إيهاب جلال

كشف المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، التطورات الأخيرة، لموقف إيهاب جلال، من الاستمرار بالقيادة الفنية للدراويش أو الاعتذار عن استكمال مهام عمله مع الفريق.

وكان تقدم إيهاب جلال، باعتذار لمجلس إدارة الإسماعيلي عن مواصله عمله مع الفريق، بسبب عدم تنفيذ طلباته بتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي، صرح اليوم إذاعيًا لبرنامج (وان تو) الذي يذاع على محطة (أون سبورت إف إم) :" الأمور مستقرة، ولا توجد خلافات بين إيهاب جلال واللجنة الفنية، المفاوضات مستمرة مع المدرب لاستمراره، بالإضافة لحسم الصفقات الجديدة".

وأضاف:" رئيس اللجنة الفنية أبلغنا بأنه خلال 24 ساعة أو أكثر سيتم حسم موقف إيهاب جلال بشكل رسمي".

وأتم:" نطالب من جماهير الإسماعيلي، عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لهدم استقرار النادي".

وتبحث اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى إنهاء ملف الصفقات الصيفية التى طلبها إيهاب جلال، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.