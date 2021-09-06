محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز مطوبس

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة تشمل تطوير الريف ودعم قطاع الصيد وإحلال المراكب وتوفير سكن كريم وتطوير الخدمات في المحافظة.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مركز مطوبس بكفر الشيخ يمثل 18 قرية ويعاني من تراجع العديد من الخدمات.

وأشار إلى أن مركز مطوبس بكفر الشيخ كان يمثل مركزا للهجرة غير الشرعية، موضحًا أن المجتمع المدني ساعد في توفير سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا في قرى كفر الشيخ.

وأفاد بأنّ الأمطار أثّرت على المنازل في القرى، وسيتم إحلال وتجديد المنازل المتهالكة، مؤكدًا أنّه سيتم تغيير شامل لحياة المواطنين في قرى كفر الشيخ وسيتم توفير خدمات متكاملة للمواطنين في القرى وسيتم إنشاء 43 مدرسة بتكلفة 420 مليون جنيه وتجديد 42 مدرسة أخرى.

ولفت نور الدين إلى أنه سيتم إنشاء مجمعات سكنية لنقل بعض المواطنين من المنازل المتهالكة القديمة وتم اعتماد 700 مليون جنيه لإنشاء مستشفي في إحدى القرى.

وتابع: "لدينا كلية للثروة السمكية في كفر الشيخ تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب والعديد من المشروعات الكبري تنفذها الدولة في قرى كفر الشيخ".

ولفت إلى وجود مناطق صناعية في كفر الشيخ تستوعب الطاقة البشرية للشباب، مؤكدا أنه يتم إنشاء 8 أبراج أيقونة في كفر الشيخ على غرار مدينة العلمين الجديدة وسيتم إقامة 13 ألف وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهر للمرحلة الأولى وإقامة 162 عمارة سكنية تضم 13 ألف وحدة سكنية.

وذكر المحافظ أن كفر الشيخ لديها 42 % من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية وأن المصنع الرئيسي للرمال السوداء وفر العديد من فرص العمل للشباب والرمال السوداء حلم للمصريين وتحقق بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن طريق كفر الشيخ - دسوق كان متوقفا منذ 10 سنوات ويتم حل الأزمة حاليًّا، وأن المرحلة الأولى للطريق سيتم افتتاحها قريبًا.