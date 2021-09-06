قرب الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل

أعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المملوكة لشركة "جازبروم" الروسية للغاز الطبيعي اليوم الاثنين أنه تم تركيب آخر أنبوب في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وستكون الخطوة التالية هي ربط جزئي الخط في ألمانيا والدنمارك قبل بدء التشغيل التجريبي له.

ومن المنتظر أن تبدأ "جازبروم" توريد الغاز إلى ألمانيا في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التشغيل المنتظر للخط يمكن أن يخفف بعض الضغوط على سوق الغاز في أوروبا والتي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار قبل فصل الشتاء حيث يزيد الطلب على الطاقة.

في الوقت نفسه فإنه سيمثل مرحلة أساسية في العلاقات بين ألمانيا وروسيا حيث يمثل الانتهاء من بناء الخط شهادة نجاح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي دعمت المشروع على مدى 10 سنوات في مواجهة معارضة حلفاء أساسيين لألمانيا مثل الولايات المتحدة.

وقالت شركة نورد ستريم 2 أيه جي التي تمتلك الخط في بيان إن خط "نورد ستريم2 سيساهم في تلبية الاحتياجات طويلة المدى لسوق الطاقة الأوروبية" مضيفة أنها تستهدف بدء تشغيل الخط قبل نهاية العام الحالي.

وكانت شركة جاز بروم عملاق الغاز الروسية والتي تمتلك حصة الأغلبية في الشركة المشغلة لنورد ستريم2 قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها ضخ 6ر5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط نورد ستريم 2 المثير للجدل خلال العام الحالي.

وتعارض الحكومة الأمريكية هذا المشروع حيث تقول إن المشروع سيجعل أوروبا تعتمد بقوة على روسيا في إمدادات الطاقة.

وأوضحت جاز بروم أنها ضخت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 7ر33 مليار متر مكعب عبر خط نورد ستريم القائم بالفعل حاليا بزيادة عما تم ضخه في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد العام الماضي مستوى قياسيا من توريدات الغاز الروسي إلى أوروبا حيث وصلت إلى 3ر59 مليار متر مكعب.