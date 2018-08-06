مصرع طفل سقط به جدار «بلكونة» من الطابق الثاني في كفر الدوار

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لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل بقرية زهرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بسقوط جدار بلكونة منزل بقرية زهرة بمركز كفر الدوار ووجود ضحية.

وبالانتقال والفحص، تبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار وفاة آدم عبد الكريم، 7 سنوات، والذى تبين سقوط جدار بلكونة بالطابق الثاني.

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والإدارة الهندسية لإتخاذ شؤونها وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وبيان أسباب الانهيار.

وجرى نقل الجثة مشرحة مستشفى كفر الدوار العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.