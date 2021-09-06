 الجزائر تعرب عن قلقها من الأحداث في غينيا وترفض أي تغيير غير دستوري - بوابة الشروق
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الجزائر تعرب عن قلقها من الأحداث في غينيا وترفض أي تغيير غير دستوري

الجزائر
الجزائر
أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:43 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:43 م
أكدت الجزائر، اليوم الاثنين، أنها تتابع بقلق الأوضاع في جمهورية غينيا، مشددة على تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي "الرفض القاطع لكل تغيير غير دستوري" والذي ينص عليه قرار الجزائر لعام 1999 وأكده الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، هذه الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري تقتضي إيجاد حلول توافقية في إطار حوار مسؤول يهدف إلى ضمان احترام السيادة والاستقلال والسلامة الترابية والوحدة الوطنية إضافة إلى كل مكتسبات الشعب الغيني.

وأوضحت أن الجزائر ستنسق مع كل الدول في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في سياق تنفيذ العقد التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة بهذا الشأن.

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