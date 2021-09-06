محافظ الشرقية: غلق مطعمين للمشويات والمأكولات البحرية بالزقازيق لتقديمها أطعمة غير صالحة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بغلق مطعمين للمشويات والمأكولات البحرية بشارعي المحافظة والشهيد أحمد إسماعيل بمدينة الزقازيق؛ لتقديم مأكولات غير مطابقة للإشتراطات الصحية والغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، إن إحدى لجان المتابعة، بمشاركة الجهات المعنية، للتفتيش على المنشآت العامة والصناعية والغذائية ومراجعة التراخيص الممنوحة لتلك الأنشطة، شنت حملة للمرور على المطاعم ومحلات الأغذية بنطاق مدينة الزقازيق.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 كيلوهات لحم ضاني مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و17 كيلو لحوم متبلة و22 كيلو فراخ متبلة و13 كيلو كبدة ، و4.5 كيلوهات ثومية، و1.5 كيلو مخ، وذلك بمطعم مشويات بشارع المحافظة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1427 جنح أمن دولة طواريء ثانٍ الزقازيق لسنة 2021، وتم إعدام 58 كيلو لحوم مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأمر المحافظ بغلق المطعم وتكليف رئاسة حي ثانٍ الزقازيق بمتابعة الغلق وعدم فتح المطعم دون الرجوع إلى الجهات المختصة لتلافي المخالفات.

كما تم غلق مطعم للمأكولات البحرية بشارع الشهيد أحمد إسماعيل؛ لوجود خطر داهم على الصحة العامة، حيث جاء في تقرير اللجنة أنه بالمرور على المعطم تبين ضبط 2.5 كيلو جمبري بها تغير في خواصها الطبيعية، فضلًا عن وجود غرفة تفتيش أمام باب المحل، ما يمثل خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم إعدام المضبوطات وتحرير محضر جنحة، مشددًا على عدم فتح المطعم إلا بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بعد إجراء المعاينة اللازمة والتأكد من إزالة المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الحملة أسفرت كذلك عن المرور على مطعم مشويات بشارع المحافظة، وتم ضبط 25 كيلو لحوم مختلفة بها تغير في خواصها الطبيعية، ليتم إعدام جميع المواد الغذائية وتحرير محضرين بجنح صحية لنقص الإشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، فيما تم ضبط 25 كيلو لحم مفروم مجهولة المصدر، و18 كيلو لحم مفروم ومكرونة وبانية ومحشي ورق عنب وكبدة ولحوم مطهية بها تغير في خواصها الطبيعية، وذلك بمطعم مشويات بشارع الشهيد أحمد إسماعيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1426 جنح أمن دولة طواريء ثان الزقازيق لسنة 2021، بالإضافة إلى تحرير محضر بجنحة صحية بشأن المخالفات.

وداهمت الحملة محل مأكولات بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة فلل الجامعة، حيث تم ضبط 9 كيلو أيس كريم وعصائر بها تغير في خواصها الطبيعية، وتحرر عن ذلك محضر بجنحة صحية.

وفي إطار متابعة المنشآت الرياضية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، أعلن محافظ الشرقية المرور على مطعم وحمام السباحة بأحد النوادي الرياضية بشارع طلبة عويضة، ما أسفر عن تحرير محضرين بجنح صحية؛ لوجود 12 كيلو ترمس وعصائر وتغير في خواصهما الطبيعية، فيما تلاحظ للجنة وجود حمام سباحة مُستخدم صادر له رخصة من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة لمزاولة النشاط الرياضي دون الرجوع إلى مديرية الشؤون الصحية بالشرقية لسحب عينة مياه وبيان جودة المياه المستخدمة في ملء حمام السباحة من الناحية الصحية، وأنه بتاريخ 30 يوليو عام 2018، تم تقديم طلب لمديرية الشؤون الصحية للترخيص وسحب عينة وتم تشكيل لجنة من الصحة وشئون البيئة بالمحافظة لسحب العينة، وبإرسال العينة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة أفادت النتائج الواردة أن العينة غير مطابقة، وعليه لم يتم الموافقة من الجهة الصحة على تشغيل حمام السباحة، فيما وتم سحب عينة من حمام سباحة رجالي دور أول، وحمام سباحة سيدات دور أرضي، وإرسالها للمعمل المشترك بالزقازيق لفحصها والتأكد من مطابقتها من عدمه.