سمير صبري: ننفرد بالعرض الأول لعدة أفلام بمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

قال الفنان سمير صبرى رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، إن أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية، منوها بأن الدورة الأولى ستشهد تأسيس منتدى الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة.

وأوضح أن المهرجان ينفرد بالعروض العالمية الأولى لعدد من أفلامه ففى مسابقة الفيلم القصير سيتم عرض فيلمين مصريين "الجميع يرتدى الأبيض" من إخراج أبانوب يوسف، و"إذا وجدتنى فى القاهرة" من إخراج راندا على فى عروضهما العالمية الأولى، وفى مسابقة الأفلام الطويلة يعرض الفيلمين المغربيين "التائهون" بحضور مخرجه سعيد خلاف وبطلته الفنانة نسرين راضى و"مرجانة" بحضور منتجته وبطلته الفنانة هناء بواب، وهناك أفلام أخرى تعرض فى عروضها الدولية الأولى منها الفيلم اليونانى الخياط الذى يعرض لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف المهرجان خلق قاعدة جماهيرية بين الشباب السكندرى العاشق للسينما من خلال مجموعة من الفعاليات التى ستقام فى مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عددا من اللقاءات المفتوحة، منها لقاء مفتوح مع النجم هانى سلامة فى الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر، ولقاء آخر مفتوح مع الفنان سمير صبرى رئيس المهرجان فى الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر، للحديث عن تجاربهما فى فنون السينما المتنوعة، كما سيقام معرض للسينما التونسية ضيف شرف المهرجان.