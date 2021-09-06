انطلاق مؤتمر القوى الناعمة وتأثيرها في حياة ذوي الإعاقة بجامعة الننصورة

تنظم جامعة المنصورة، غدا الثلاثاء، مؤتمرًا بعنوان "القوى الناعمة وتأثيرها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي يقيمه مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة جامعة المنصورة ،بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، تحت شعار "أمهات محاربات".

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة كل من محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ. د محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، أمينة إبراهيم مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية.



