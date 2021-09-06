بيترشل تعتزم طرح أسهم شركة جديدة لإدارة الأصول في بورصة لندن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم شركة بيتر شل المتخصصة في شراء الأسهم في شركات إدارة الأصول البديلة والتابعة لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب طرح أسهم شركة استثمار جديدة تمتلك حصصا في شركات تدير أصولا بقيمة 187 مليار دولار في بورصة لندن للأوراق المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن وثائق رسمية القول إن بيترشل ستضم حصص أقلية في 19 شركة استثمار خاصة وصندوق لإدارة الأصول البديلة في كيان جديد ثم تطرح الكيان الجديد في بورصة لندن للأوراق المالية.

وستصدر الشركة الجديدة أسهما بقيمة 750 مليون دولار إلى جانب بيع الأسهم الموجودة بالفعل.

وتحمل الشركة الجديدة اسم بيترشل بارتنرز، ارتباطا بحصص بيترشل في فرانسيسكو بارتنرز وريفرستون هولدنجز وغيرها من الحصص طويلة المدى التي تمتلكها الشركة في صناديق استثمار وشركات استثمارية أخرى، رغم أنها لن تضم الحصة التي اشترتها بيترشل مؤخرا في برميرا.

ومن المحتمل أن تقوم الشركة جديدة بصفقات استحواذ جديدة خلال الفترة المقبلة.