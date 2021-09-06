وفد من جامعة المنيا يزور مشروعات حياة كريمة في قرى ملوى بالمنيا

زار وفد من طلاب وأساتذة كلية الهندسة بجامعة المنيا مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ملوى في المنيا؛ للتعرف على أهم المشروعات في كافة القطاعات التي تضمنتها المبادرة.

وتفقد الوفد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من قرى مركز ملوي، تضمنت أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بنىيخالد، وأعمال إنشاء مدرستي المحرص الابتدائية وتونا الجبل الابتدائية، وتفقد أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بقرية تونا الجبل وقرية قلندول، ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه بمجلس قروى قلندول وإبشادات.

وقالت نائب رئيس المركز، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإطلاع طلاب الجامعة على ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات.





