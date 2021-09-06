ليبيا واليونان تتفقان على إعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين الموافق 06 سبتمبر، نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات التي تربط البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، عقد الجانبان عقب اللقاء جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية اليونانية، بمشاركة الوفد المرافق للوزيرة، وعدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية.

وتركزت جلسة مباحثات الجانبين على مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة، والصحة، إضافة إلى المساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة.

كما ناقشت جلسة المباحثات، عودة حركة الطيران وإعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين.

وأبدى الجانب اليوناني خلال المباحثات رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا، مؤكدا في هذا الخصوص دعمه الكامل لها. كما أعرب عن تطلعه للاستثمار في ليبيا، ومساهمة بلاده في المشاريع التنموية، وإعادة الإعمار.