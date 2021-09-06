محافظ الفيوم يبحث التعاون مع ممثلي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، سبل التعاون المشترك في المجالين الخدمي والتنموي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة دينا الحادقة أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، ومروة عليوة أمين مساعد الحزب، وشيرين أحمد، ورانيا أحمد شعبان وأميرة الشيخ عضوات هيئة المكتب لأمانة المرأة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن اللقاء تناول مناقشة أعمال تطوير منطقة السواقي، والترويج السياحي للمحافظة داخلياً وخارجياً، وإقامة مهرجان تونس للخزف والفخار، حيث أكد المحافظ إقامة المهرجان في موعدة الشهر القادم، إضافة إلى رؤية ومقترحات أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، للتعاون والمساندة في الارتقاء بعدد من القطاعات، ومنها برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزواج المبكر والطلاق، بعقد ندوات توعوية للمقبلين على الزواج وذويهم.

وأضاف التوني أن الاجتماع تناول أيضاً، مشاركة أمانة المرأة في توفير الاستشارات القانونية المجانية لغير القادرات من السيدات، والعمل على التعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قوافل طبية للكشف عن أورام الكبد وأورام عنق الرحم، إضافة لتوفير التدريب اللازم لطلاب التعليم المزدوج والفني بعدد من المصانع، وتنظيم معارض للحرف اليدوية وتعليم الفتيات لتلك الحرف، فضلاً عن المشاركة في التعريف بأهمية المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة".

وتابع أن محافظ الفيوم شدد على أهمية التعاون البناء والمثمر مع مختلف الجهات للعمل من خلال الفريق الواحد؛ للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي على أرض المحافظة، مشيداً بالأفكار والرؤى التي تم عرضها من خلال مسئولي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، لافتاً إلى أهمية تنفيذ تلك الأفكار على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وأوضح أن محافظ الفيوم وجه بعقد اجتماعات تنسيقية نوعية بين مسئولي المديريات والجهات المعنية، ومسئولي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، خلال الأسبوع المقبل، لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الأفكار والرؤى المطروحة باللقاء، مؤكداً التنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي ووحدة تمكين المرأة وفرع المجلس القومي للمرأة خلال تنفيذ الندوات التوعوية.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة الفيوم كمشروع تطوير منطقة السواقي بالتعاون مع القوات المسلحة، بجانب رفع كفاءة وتطوير حديقة المدينة، والاستغلال الأمثل لاستاد الفيوم الرياضى من خلال شركة "استادات"، بالإضافة للمشروع الخدمى الترفيهى التكاملي بجوار الحديقة الدولية، إضافة للحديقة العامة بحي الجون، وغيرها من المشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات ولا تكلف المحافظة شيئاً، وتعد متنفساً لأهالي الفيوم وتوفر عائداً اقتصادياً للمحافظة فضلاً عن فرص العمل للشباب.

ومن جهته، قال نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة للترويج السياحي، وتنظيم معارض الحرف اليدوية بالعديد من النوادي بمختلف المحافظات، لافتاً إلى تنظيم 3 معارض للحرف اليدوية والأعمال التراثية للقرى المنتجة بمحافظات القاهرة والجيزة والاإسكندرية.

وأضاف أن الهدف من تلك المعرض التسويق لمنتجات القرى المنتجة، والترويج السياحي للمحافظة، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية لإقليم الفيوم، والارتقاء بالصناعات والحرف المستوحاة من البيئة الفيومية.