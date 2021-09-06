محافظ الفيوم يبحث التعاون مع ممثلي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، سبل التعاون المشترك في المجالين الخدمي والتنموي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة دينا الحادقة أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، ومروة عليوة أمين مساعد الحزب، وشيرين أحمد، ورانيا أحمد شعبان وأميرة الشيخ عضوات هيئة المكتب لأمانة المرأة.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن اللقاء تناول مناقشة أعمال تطوير منطقة السواقي، والترويج السياحي للمحافظة داخلياً وخارجياً، وإقامة مهرجان تونس للخزف والفخار، حيث أكد المحافظ إقامة المهرجان في موعدة الشهر القادم، إضافة إلى رؤية ومقترحات أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، للتعاون والمساندة في الارتقاء بعدد من القطاعات، ومنها برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزواج المبكر والطلاق، بعقد ندوات توعوية للمقبلين على الزواج وذويهم.
وأضاف التوني أن الاجتماع تناول أيضاً، مشاركة أمانة المرأة في توفير الاستشارات القانونية المجانية لغير القادرات من السيدات، والعمل على التعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قوافل طبية للكشف عن أورام الكبد وأورام عنق الرحم، إضافة لتوفير التدريب اللازم لطلاب التعليم المزدوج والفني بعدد من المصانع، وتنظيم معارض للحرف اليدوية وتعليم الفتيات لتلك الحرف، فضلاً عن المشاركة في التعريف بأهمية المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة".
وتابع أن محافظ الفيوم شدد على أهمية التعاون البناء والمثمر مع مختلف الجهات للعمل من خلال الفريق الواحد؛ للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي على أرض المحافظة، مشيداً بالأفكار والرؤى التي تم عرضها من خلال مسئولي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، لافتاً إلى أهمية تنفيذ تلك الأفكار على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.
وأوضح أن محافظ الفيوم وجه بعقد اجتماعات تنسيقية نوعية بين مسئولي المديريات والجهات المعنية، ومسئولي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، خلال الأسبوع المقبل، لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الأفكار والرؤى المطروحة باللقاء، مؤكداً التنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي ووحدة تمكين المرأة وفرع المجلس القومي للمرأة خلال تنفيذ الندوات التوعوية.
وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة الفيوم كمشروع تطوير منطقة السواقي بالتعاون مع القوات المسلحة، بجانب رفع كفاءة وتطوير حديقة المدينة، والاستغلال الأمثل لاستاد الفيوم الرياضى من خلال شركة "استادات"، بالإضافة للمشروع الخدمى الترفيهى التكاملي بجوار الحديقة الدولية، إضافة للحديقة العامة بحي الجون، وغيرها من المشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات ولا تكلف المحافظة شيئاً، وتعد متنفساً لأهالي الفيوم وتوفر عائداً اقتصادياً للمحافظة فضلاً عن فرص العمل للشباب.
ومن جهته، قال نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة للترويج السياحي، وتنظيم معارض الحرف اليدوية بالعديد من النوادي بمختلف المحافظات، لافتاً إلى تنظيم 3 معارض للحرف اليدوية والأعمال التراثية للقرى المنتجة بمحافظات القاهرة والجيزة والاإسكندرية.
وأضاف أن الهدف من تلك المعرض التسويق لمنتجات القرى المنتجة، والترويج السياحي للمحافظة، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية لإقليم الفيوم، والارتقاء بالصناعات والحرف المستوحاة من البيئة الفيومية.